Глава миссии Украины при НАТО о "Рамштайне": ожидаю практических результатов

Украина ожидает практических результатов от встречи Контактной группы в формате "Рамштайн". Если бы США не было чего предложить, заседание не созвали бы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко в комментарии "Радио Свобода".

По словам Галибаренко, предстоящее заседание в формате "Рамштайн" будет не только политическим вопросом, чтобы "поблагодарить, попрощаться с нынешней администрацией". Глава миссии при НАТО считает, что США закрывают определенным образом те договоренности и обещания, которые они предоставляли Украине.

"Я ожидаю практических результатов по очень простой логике - если бы американской администрации не было что предложить Украине, они бы не созвали "Рамштайн"", - отметила она.

Заседание "Рамштайн"

Напомним, в четверг, 9 января, состоится 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Оно пройдет в очном формате на авиабазе Рамштайн в Германии. Встречу возглавит глава Пентагона Ллойд Остин.

Это будет последнее заседание "Рамштайн", в котором будут принимать участие представители администрации Джо Байдена.

В Пентагоне отметили, что на "Рамштайне" обсудят не только нынешние потребности ВСУ, но и планируют составить план обороноспособности Украины до 2027 года.

Кроме того, западные СМИ сообщают, что США объявят значительный пакет помощи Украине в рамках встречи в формате "Рамштайн".

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