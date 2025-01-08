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Глава місії України при НАТО щодо "Рамштайну": очікую практичних результатів

Брюссель, Середа 08 січня 2025 10:45
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Глава місії України при НАТО щодо "Рамштайну": очікую практичних результатів Фото: глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко (cbc ca)
Автор: Наталія Юрченко

Україна очікує практичних результатів від зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Якби США не було чого запропонувати, засідання не скликали б.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу місії України при НАТО Наталію Галібаренко в коментарі "Радіо Свобода".

"Я очікую практичних результатів за дуже простою логікою - якби американській адміністрації не було що запропонувати Україні, вони б не скликали "Рамштайн"", - зазначила вона.

За словами Галібаренко, майбутнє засідання у форматі "Рамштайн" буде не лише політичним питанням, щоб "подякувати, попрощатися з нинішньою адміністрацією". Глава місії при НАТО вважає, що США закривають певним чином ті домовленості і обіцянки, які вони надавали Україні.

Засідання "Рамштайн"

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, відбудеться 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Воно пройде в очному форматі на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Зустріч очолить глава Пентагону Ллойд Остін.

Це буде останнє засідання "Рамштайн", в якому братимуть участь представники адміністрації Джо Байдена.

У Пентагоні зазначили, що на "Рамштайні" обговорять не лише теперішні потреби ЗСУ, але й планують скласти план обороноздатності України до 2027 року.

Крім того, західні ЗМІ повідомляють, що США оголосять значний пакет допомоги Україні в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн".

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