ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Штайнмаєр зробив два тести на коронавірус після контакту з хворим

Берлін, Неділя 18 жовтня 2020 22:16
Штайнмаєр зробив два тести на коронавірус після контакту з хворим
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (flickr.com/boellstiftung)
Автор: РБК-Україна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив два тести на коронавірус після того, як у його охоронця підтвердили COVID-19. Сьогодні стали відомими результати тестування президента.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

У суботу Штайнмаєр зробив експрес-тест на коронавірус, який виявився негативним. Також він зробив ще один тест, але цього разу вже методом ПЛР.

Другий тест, як розповів прес-секретар канцелярії президента Німеччини, виявився також негативним. Коронавірус у Штайнмаєра не знайшли.

Нагадаємо, після виявлення коронавірусу в охоронця, Штайнмаєр був вимушений піти на карантин. Він відразу ж зробив тест на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що вчора коронавірус підтвердили у міністра закордонних справ Бельгії Софі Вілмс.

Пізніше стало відомо про підтвердження COVID-19 у глави австрійського МЗС Александра Шалленберга. Напередодні він контактував з очільницею МЗС Бельгії.

Крім того, сьогодні самоізоляція закінчилася у прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ГерманияШтайнмаєрПрезидентКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся