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Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 21:44
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони Фото: Андрій Таран (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій" 2008 року. Таран не виключає, що росіяни можуть вдатися до провокацій, щоб напасти на Україну.

Про це повідомив сайт Міноборони.

Таку думку міністр оборони висловив у розмові з французьким послом Етьєном де Понсеном. Таран повідомив послу, що уперше з часів розпаду СРСР зафіксовано розгортання поблизу кордону України передових командних пунктів та розгалуженої системи управління військами Росії.

"Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних сил України у нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400-м тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти", - сказав він.

Таран закликав надати Україні План дій шодо вступу в НАТО, щоб привести до тями російське керівництво та не допустити ескалації агресії проти України.

Напередодні представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист населення Донбасу" у разі потреби. Мова йде про мешканців окупованих територій, які отримали російські паспорти.

Нагадаємо, як заявляли в українському МЗС, Росія накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна готова до вторгнення Росії, якшо воно станеться.

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Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
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