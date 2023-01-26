Зеленский назвал количество стран, присоединившихся к танковой коалиции

Уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник - это аргументы, почему нужно больше оружия", - заявил Зеленский.

Он добавил, что российских террористов может обезвредить только оружие. Поэтому очень важна каждая страна, которая делает свой вклад в помощь украинской армии.

"В частности, расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады - я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", - подчеркнул президент.