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Глава Минобороны Норвегии заверил ВМС США в поддержке на фоне бойкота компании Haltbakk

Воскресенье 02 марта 2025 06:16
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Глава Минобороны Норвегии заверил ВМС США в поддержке на фоне бойкота компании Haltbakk Фото: Торе Сандвик, глава Минобороны Норвегии (x.com/Forsvarsdep)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что страна продолжает оказывать военному флоту США всю поддержку и поставки. Так чиновник отреагировал на отказ норвежской компании Haltbakk Bunkers заправлять американские военные корабли.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Минобороны Норвегии.

В норвежском оборонном ведомстве в ночь на 2 марта обнародовали заявление Сандвика по сообщениям "о военно-морской поддержке".

"Мы видели сообщения, которые вызывают беспокойство относительно поддержки кораблей ВМС США в Норвегии", - рассказал глава Минобороны страны.

Он отметил, что это "не соответствует политике норвежского правительства".

"Я могу подтвердить, что вся запрашиваемая поддержка предоставлена. США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Американские силы будут продолжать получать необходимые поставки и поддержку от Норвегии", - говорится в заявлении Сандвика.

Бойкот Haltbakk Bunkers в отношении ВМС США

Соответствующее заявление Минобороны Норвегии появилось после информации о решении руководства приварной компании Haltbakk Bunkers прекратить заправку военных кораблей США в ответ на скандальную встречу 28 февраля американского и украинского президентов в Белом доме. Это возмутило норвежское предприятие.

В обнародованном в соцсети посте компания писала, в частности, об "огромной заслуге президента Украины в том, что он сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили провокацию".

Гендиректор Haltbakk Гуннар Гран заявил, что его группа прекращает все продажи энергоресурсов ВС США и их кораблям, а также компания призвала других норвежских и европейских поставщиков присоединиться к бойкоту. Он также отметил, что руководит частной компанией, которая выбирает своих клиентов.

Руководитель Haltbakk Bunkers назвал решение о бойкоте просто "моральной поддержкой" украинцев, и заявил, что "у нас есть моральный компас".

Как сообщалось ранее, 1 марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что правительство вскоре обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.

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Норвегия ВМС США
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