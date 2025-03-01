Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины, - премьер

"Сегодня я могу сказать, что в ближайшее время мы вернемся в парламент с предложением увеличить поддержку", - сказал он.

Саммит по Украине в Лондоне

Добавим, что Стере встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне в воскресенье, 2 марта. Именно там состоится саммит по Украине, организованный британским главой правительства Киром Стармером. Сейчас известно, что Зеленский уже прибыл в Лондон для участия в мероприятии.

Интересно, что на саммите будут присутствовать представители не всех стран Европы. Как РБК-Украина писало ранее, страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. И это несмотря на то, что страны Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей.