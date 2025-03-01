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Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины, - премьер

Европа, Суббота 01 марта 2025 13:59
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Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины, - премьер Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство Норвегии вскоре обратится к парламенту по Украине. Оно будет просить увеличить финансовую поддержку Украины.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня я могу сказать, что в ближайшее время мы вернемся в парламент с предложением увеличить поддержку", - сказал он.

Саммит по Украине в Лондоне

Добавим, что Стере встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне в воскресенье, 2 марта. Именно там состоится саммит по Украине, организованный британским главой правительства Киром Стармером. Сейчас известно, что Зеленский уже прибыл в Лондон для участия в мероприятии.

Интересно, что на саммите будут присутствовать представители не всех стран Европы. Как РБК-Украина писало ранее, страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. И это несмотря на то, что страны Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей.

Помощь Украине от Норвегии

Ранее премьер-министр Йонас Гар Стере объявил, что Норвегия предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в 2025 году для поддержки ее потребностей. Норвегия также заверила в готовности увеличивать финансовую помощь.

К тому же на днях сообщалось, что Дания и Норвегия усиливают сотрудничество в обороне, в частности, чтобы и в дальнейшем помогать Украине. Напомним и то, что в конце октября прошлого года стало известно, что Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи стоимостью 500 млн евро. Более половины этой суммы планируется направить на военную помощь.

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