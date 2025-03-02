Глава Міноборони Норвегії запевнив ВМС США у підтримці на тлі бойкоту компанії Haltbakk

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік заявив, що країна продовжує надавати військовому флоту США усю підтримку та постачання. Так чиновник відреагував на відмову норвезької компанії Haltbakk Bunkers заправляти американські військові кораблі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міноборони Норвегії.

У норвезькому оборонному відомстві у ніч проти 2 березня оприлюднили заяву Сандвіка стосовно повідомлень "щодо військово-морської підтримки".

"Ми бачили повідомлення, які викликають занепокоєння щодо підтримки кораблів ВМС США в Норвегії", - розповів глава Міноборони країни.

Він зауважив, що це "не відповідає політиці норвезького уряду".

"Я можу підтвердити, що всю запитувану підтримку надано. США та Норвегія підтримують тісну та міцну співпрацю в галузі оборони. Американські сили продовжуватимуть отримувати необхідне постачання та підтримку від Норвегії", - йдеться в заяві Сандвіка.

Бойкот Haltbakk Bunkers щодо ВМС США

Відповідна заява Міноборони Норвегії з'явилася після інформації про рішення керівництва приварної компанії Haltbakk Bunkers припинити заправку військових кораблів США у відповідь на скандальну зустріч 28 лютого американського та українського президентів у Білому домі. Це обурило норвезьке підприємство.

В оприлюдненому в соцмережі пості компанія писала, зокрема, про "величезну заслугу президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, незважаючи на те, що США влаштували провокацію".

Гендиректор Haltbakk Гуннар Гран заявив, що його група припиняє всі продажі енергоресурсів ЗС США та їхнім кораблям, а також компанія закликала інших норвезьких та європейських постачальників долучитися до бойкоту. Він також зауважив, що керує приватною компанією, яка обирає своїх клієнтів.

Керівник Haltbakk Bunkers назвав рішення про бойкот просто "моральною підтримкою" українців, та заявив, що "у нас є моральний компас".