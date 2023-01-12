Глава Минобороны Германии не исключила поставки Leopard Украине

Решение о передаче Украине танков Leopard в Германии пока не приняли, но Берлину стоит приспосабливаться к реалиям.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild , об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Она во время своего визита на базу Бундесвера, которая находится в Саксонии, напомнила, что Берлин все еще не согласовал решение о передаче танков Leopard украинским военным.

"Однако в то время, в которое мы живем, нам стоит всегда приспосабливаться к соответствующей ситуации", - подчеркнула Ламбрехт.