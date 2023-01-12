Голова Міноборони Німеччини не виключила постачання Leopard Україні

Рішення про передачу Україні танків Leopard у Німеччині поки не ухвалили, але Берліну варто пристосовуватися до реалій.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild , про це заявила глава Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

Вона під час свого візиту на базу Бундесверу, яка знаходиться у Саксонії, нагадала, що Берлін все ще не погодив рішення про передачу танків Leopard українським військовим.

"Однак у той час, коли ми живемо, нам варто завжди пристосовуватися до відповідної ситуації", - підкреслила Ламбрехт.