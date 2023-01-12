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Голова Міноборони Німеччини не виключила постачання Leopard Україні

Фото: Крістіне Ламбрехт, голова Міноборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення про передачу Україні танків Leopard у Німеччині поки не ухвалили, але Берліну варто пристосовуватися до реалій.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це заявила глава Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

Вона під час свого візиту на базу Бундесверу, яка знаходиться у Саксонії, нагадала, що Берлін все ще не погодив рішення про передачу танків Leopard українським військовим.

"Однак у той час, коли ми живемо, нам варто завжди пристосовуватися до відповідної ситуації", - підкреслила Ламбрехт.

Нагадаємо, вчора, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні роту німецьких танків Leopard, але в рамках міжнародної коаліції.

Також ми писали, що сьогодні, 12 січня, віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек наголошував, що влада ФРН має дозволяти іншим країнам передавати Україні танки Leopard.

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