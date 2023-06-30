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Глава Минобороны Литвы в Киеве представил трехлетний план поддержки ВСУ

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, находясь с неанонсированным визитом в Киеве, представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины, а также проинформировал о последнем пакете помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Мы понимаем, что только долгосрочная военная и финансовая поддержка Украины принесет стабильность в свободную Европу. Поэтому мы подготовили трехлетний план поддержки украинской армии", - сказал Анушаускас.

По его словам, тремя основными целями являются:

  • приложить все усилия для обеспечения непрерывного оказания военной поддержки украинской армии;
  • обеспечить реабилитацию раненых украинских бойцов;
  • продолжить консультации по оборонным реформам, начатым еще до войны, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО.

Анушаускас также подтвердил, что последний пакет поддержки Литвы включает в себя ракетные пусковые установки NASAMS, которые будут доставлены в Украину осенью. Пакет также будет включать десять бронетранспортеров М113, боеприпасы для гранатометов и 2,5 миллиона патронов, причем последние будут отправлены в Украину уже на этой неделе.

Министры обороны Литвы и Украины также обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе и прогресс Украины в реформировании системы военной подготовки.

Помощь Украине от Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна приобрела две пусковые установки ЗРК средней дальности NASAMS, которые передаст Украине.

Кроме того, Литва объявила о передаче Украине еще 10 бронетранспортеров M113 и боеприпасов.

Также Литва выделит 6 млн евро для усиления системы противовоздушной обороны в Украине. Помощь будет оказываться совместно с другими европейскими странами.

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