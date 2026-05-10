Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство

Информация об отставке появилась после того, как ранее сегодня этого потребовала премьер-министр Латвии Эвика Силина, заявив, что системы противодействия дронам были развернуты недостаточно быстро.

"Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не выполнило своего обещания обеспечить безопасное воздушное пространство над нашей страной. Общественность доверила этому сектору самое большое финансирование в истории - почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, требующая четких результатов", - написала она в Х.

Также Эвика Силина сообщила, что новым министром обороны был назначен полковник латвийской армии Райвис Мелнис.