Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после того, как в четверг 8 мая два украинских дрона, прилетевших из России, поразили нефтехранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Информация об отставке появилась после того, как ранее сегодня этого потребовала премьер-министр Латвии Эвика Силина, заявив, что системы противодействия дронам были развернуты недостаточно быстро.
"Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не выполнило своего обещания обеспечить безопасное воздушное пространство над нашей страной. Общественность доверила этому сектору самое большое финансирование в истории - почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, требующая четких результатов", - написала она в Х.
Также Эвика Силина сообщила, что новым министром обороны был назначен полковник латвийской армии Райвис Мелнис.
Напомним, сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что беспилотники были украинскими. Он уточнил, что дроны залетели в Латвию в результате работы "российской радиоэлектронной борьбы", которая намеренно отвлекает украинские беспилотники от целей в России.
Для того, что решить проблему, Сибига от имени Украины выразил готовность сотрудничать со странами Балтии и Финляндии для предотвращения подобных инцидентов.
В частности, Украина рассматривает возможность отправки своих экспертов для усиления воздушной безопасности над странами Балтии.