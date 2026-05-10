Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство

20:55 10.05.2026 Вс
2 мин
Кто потребовал отставки министра?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Андрис Спрудс (Getty Images)

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после того, как в четверг 8 мая два украинских дрона, прилетевших из России, поразили нефтехранилища.

Информация об отставке появилась после того, как ранее сегодня этого потребовала премьер-министр Латвии Эвика Силина, заявив, что системы противодействия дронам были развернуты недостаточно быстро.

"Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, ясно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не выполнило своего обещания обеспечить безопасное воздушное пространство над нашей страной. Общественность доверила этому сектору самое большое финансирование в истории - почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, требующая четких результатов", - написала она в Х.

Также Эвика Силина сообщила, что новым министром обороны был назначен полковник латвийской армии Райвис Мелнис.

Что говорят в Украине

Напомним, сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что беспилотники были украинскими. Он уточнил, что дроны залетели в Латвию в результате работы "российской радиоэлектронной борьбы", которая намеренно отвлекает украинские беспилотники от целей в России.

Для того, что решить проблему, Сибига от имени Украины выразил готовность сотрудничать со странами Балтии и Финляндии для предотвращения подобных инцидентов.

В частности, Украина рассматривает возможность отправки своих экспертов для усиления воздушной безопасности над странами Балтии.

