Глава Минобороны Британии позвонит Умерову и Остину на фоне слухов об ударах вглубь РФ

По словам Хили, переговоры с Остином и Умеровым пройдут сегодня вечером.

Он также отказался отреагировать на слухи о том, что США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России. По его словам, комментарии "поставят под угрозу операции и безопасность".

При этом на саммите G20 премьер Британии Кир Стармер прокомментировал слухи о том, разрешил ли он Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow.

"Я не собираюсь вдаваться в оперативные детали, потому что единственным победителем, если бы мы это сделали, будет Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), а я не готов это сделать", - отметил он.