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Глава Минобороны Британии позвонит Умерову и Остину на фоне слухов об ударах вглубь РФ

Фото: Джон Хили, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Британии Джон Хили созвонится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и американским коллегой Ллойдом Остином. Переговоры пройдут на фоне возможного разрешения для Украины бить по РФ западными ракетами.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Хили приводит Sky News.

По словам Хили, переговоры с Остином и Умеровым пройдут сегодня вечером. 

Он также отказался отреагировать на слухи о том, что США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России. По его словам, комментарии "поставят под угрозу операции и безопасность".

При этом на саммите G20 премьер Британии Кир Стармер прокомментировал слухи о том, разрешил ли он Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. 

"Я не собираюсь вдаваться в оперативные детали, потому что единственным победителем, если бы мы это сделали, будет Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), а я не готов это сделать", - отметил он. 

 

Слухи об ударах вглубь России

Напомним, вчера западные СМИ написали о том, что США, Британия и Франция разрешили Украине использовать переданные ракеты для обстрелов территории РФ.

При этом позже Axios уточнило, что разрешение США распространяется только на Курскую область.

В то же время источник РБК-Украина отметил, что британскими и французскими ракетами Украина тоже сможет воспользоваться только для ударов по Курской области.

Примечательно, что именно в Курскую область для помощи оккупантам были переброшены северокорейские солдаты.

Детально о том, как такое решение трех стран повлияет на ход войны, - в материале РБК-Украина.

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