Глава Міноборони Британії зателефонує Умєрову та Остіну на тлі чуток про удари вглиб РФ

За словами Хілі, переговори з Остіном та Умєровим відбудуться сьогодні ввечері.

Він також відмовився відреагувати на чутки про те, що США дозволили Україні використати свої далекобійні ракети для ударів по території Росії.

При цьому на саміті G20 прем'єр Британії Кір Стармер прокоментував чутки про те, чи дозволив він Україні завдавати ударів по Росії ракетами Storm Shadow.

"Я не збираюся вдаватися в оперативні деталі, тому що єдиним переможцем, якби ми це зробили, буде Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), а я не готовий це зробити", - зазначив він.