Глава Міноборони Британії зателефонує Умєрову та Остіну на тлі чуток про удари вглиб РФ

Міністр оборони Британії Джон Хілі зідзвониться з українським колегою Рустемом Умєровим та американським колегою Ллойдом Остіном. Переговори пройдуть на тлі можливого дозволу для України бити по РФ західними ракетами.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Хілі наводить Sky News.
За словами Хілі, переговори з Остіном та Умєровим відбудуться сьогодні ввечері.
Він також відмовився відреагувати на чутки про те, що США дозволили Україні використати свої далекобійні ракети для ударів по території Росії.
При цьому на саміті G20 прем'єр Британії Кір Стармер прокоментував чутки про те, чи дозволив він Україні завдавати ударів по Росії ракетами Storm Shadow.
"Я не збираюся вдаватися в оперативні деталі, тому що єдиним переможцем, якби ми це зробили, буде Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), а я не готовий це зробити", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора західні ЗМІ написали про те, що США, Британія та Франція дозволили Україні використати передані ракети для обстрілів території РФ.
При цьому пізніше Axios уточнило, що дозвіл США поширюється лише на Курську область.
Водночас джерело РБК-Україна зазначило, що британськими та французькими ракетами Україна теж зможе скористатися тільки для ударів по Курській області.
Примітно, що саме в Курську область для допомоги окупантам було перекинуто північнокорейських солдатів.
Детально про те, як таке рішення трьох країн вплине на перебіг війни, - у матеріалі РБК-Україна.
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