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Марченко не бачить загроз для співпраці з МВФ

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 20:18
Марченко не бачить загроз для співпраці з МВФ
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить загроз для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зараз Україна виконується всі умови, які перед нею ставляться.

Про це Марченко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, зараз ключовим завданням є перегляд програми, після чого буде відома дата отримання траншу.

"Про це (дата отримання траншу - ред.) можна буде говорити більш детально після приїзду місії (МВФ - ред.). Зараз в першу чергу ми повинні провести перегляд програми. Ми всі структурні маяки виконуємо. Тому я сьогодні не бачу особливих ризиків з точки зору співпраці з МВФ", - повідомив Марченко.

При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.

"Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу", - сказав Марченко.

Раніше глава Нацбанку України Кирило Шевченко заявив, що НБУ очікує отримати другий транш від МВФ до кінця року.

До цього Марченко повідомляв, що місія МВФ повинна була прибути в Київ для перегляду програми співпраці, але у фонді хочуть прояснити ситуацію в Україні.

Раніше офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що створення ефективної системи протидії корупції було критичним елементом взаємодії МВФ з Україною протягом останніх декількох років.

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