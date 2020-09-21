ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Уряд запропонував МВФ почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі

Київ , Понеділок 21 вересня 2020 22:04
Уряд запропонував МВФ почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Уряд звернувся до голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої з пропозицією розпочати роботу місії в Україні в онлайн-режимі. Продовження роботи з МВФ є одним із пріоритетів для української влади.

Про це в понеділок, 21 вересня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, передає прес-служба уряду.

"Було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої зі зверненням про початок роботи в онлайн-режимі місії в Україні", - повідомив Шмигаль, слова якого цитує прес-служба Кабміну.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що не бачить загроз для співпраці з Міжнародним валютним фондом. За його словами, зараз Україна виконує всі умови, які перед нею ставляться.

Раніше глава Мінфіну сказав, що місія МВФ повинна була прибути в Київ для перегляду програми співпраці, але у фонді хочуть прояснити ситуацію в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що створення ефективної системи протидії корупції було критичним елементом взаємодії МВФ з Україною протягом останніх декількох років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика правительствоМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся