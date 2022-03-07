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Глава Мінфіну Франції анонсував нові санкції проти Росії

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Париж, Понеділок 07 березня 2022 10:29
Глава Мінфіну Франції анонсував нові санкції проти Росії Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

У Франції та Європи все ще є простір для маневру, щоб ввести додаткові санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що всі варіанти на столі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Так, є поле для маневру. Всі варіанти на столі", - сказав Ле Мер телебаченню BFM і RMC Radio.

Європейський союз, до складу якого входять 27 країн, ввів відносно Москви три пакети санкцій за її агресію проти України, включаючи заморожування активів російського центрального банку і відключення семи російських банків від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT.

Раніше міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що країни Європейського Союзу мають намір вести "тотальну економічну війну проти Росії".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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