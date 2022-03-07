Глава Минфина Франции анонсировал новые санкции против России

У Франции и Европы все еще есть пространство для маневра, чтобы ввести дополнительные санкции против России за вторжение в Украину. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что все варианты на столе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Да, есть поле для маневра. Все варианты на столе", - сказал Ле Мэр телевидению BFM и RMC Radio.

Европейский союз, в состав которого входят 27 стран, ввел в отношении Москвы три пакета санкций за ее агрессию против Украины, включая замораживание активов российского центрального банка и отключение семи российских банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Европейского союза намерены вести "тотальную экономическую войну против России".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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