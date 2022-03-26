Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно
Фото Віталій Коваль (rivnenews.com.ua)
Сьогодні, 26 березня, на Рівненщині під час ракетного обстрілу ракета потрапила на територію нафтобази в місті Дубно. Під час попередньої атаки був збитий ворожий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Начальника Рівненської ОВА.
Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що під час ракетного удару була атакована нафтобаза в місті Дубно, Рівненської області. Раніше в той же день, під час атаки був збитий ворожий безпілотник.
Повідомляється, що зараз встановлюється завданий збиток.
Раніше повідомлялося, що під час обстрілу Маріупольського драмтеатру загинули 300 осіб.
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