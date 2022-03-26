Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно

Сьогодні, 26 березня, на Рівненщині під час ракетного обстрілу ракета потрапила на територію нафтобази в місті Дубно. Під час попередньої атаки був збитий ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Начальника Рівненської ОВА.

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що під час ракетного удару була атакована нафтобаза в місті Дубно, Рівненської області. Раніше в той же день, під час атаки був збитий ворожий безпілотник. Повідомляється, що зараз встановлюється завданий збиток.