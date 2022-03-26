З'явилися нові подробиці удару по Львову. Ворог мав дві головні цілі
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий поділилися деталями щодо двох ракетних ударів по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільний брифінг посадовців.
Голова ОВА розповів про цілі російських військ. Вони прагнули зруйнувати базу нафтопродуктів і оборонне підприємство.
"Один з них влучив у нафтобазу. Інший – по оборонному заводу. По кожному було завдано по 2 удари. П'ятеро звернулися за допомогою, жертв нема. Триває гасіння пожежі", – заявив Козицький.
Натомість міський голова розповів про збитки. Також він закликав світ зрозуміти серйозність намірів РФ.
"Руйнування серйозні. Ударною хвилею пошкоджені школа та садочок. Повилітали вікна. Я думаю, що цими ударами агресор передає вітання президенту США Байдену, який зараз у Польщі. Світ має зрозуміти, що загроза серйозна. Ніхто не знає їхніх подальших планів", – пояснив Садовий.
Нагадаємо, що Львів зазнав двох поспіль ракетних ударів ворожих військ.
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