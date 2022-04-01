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Японія має намір евакуювати українських біженців з Польщі

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Варшава, П'ятниця 01 квітня 2022 04:32
Японія має намір евакуювати українських біженців з Польщі Літак уряду Японії (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії має намір доставити українських біженців до себе на борту урядового літака. Цим же повітряним судном мають намір вивезти з Польщі японців, які евакуювалися з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Міністр закордонних справ Есімасу Хаясі відправиться до Польщі з офіційним візитом в рамках зусиль з надання гуманітарної допомоги тим, хто втік з України через російське вторгнення. У рамках п'ятиденної поїздки чиновник зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та іншими офіційними особами. І при поверненні з Польщі до Японії урядовий літак може взяти на борт кілька десятків японців і українців.

З 2 березня, коли уряд Японії оголосив про готовність приймати українських біженців, в країну прибуло понад 320 осіб. У середу ООН заявила, що понад 4 мільйонів біженців покинули Україну з початку конфлікту, з них понад 2,3 мільйона шукають притулку в Польщі.

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