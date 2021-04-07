Міністр закордонних справ Польщі завтра відвідає Україну

У четвер, 8 квітня, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом. Під час візиту глава МЗС України Дмитро Кулеба та Рау обговорять питання співпраці України та Польщі в рамках міжнародних організацій та регіональних форматів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.