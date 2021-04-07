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Міністр закордонних справ Польщі завтра відвідає Україну

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 15:43
Міністр закордонних справ Польщі завтра відвідає Україну Фото: Збігнєв Рау (gov.pl)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 8 квітня, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом. Під час візиту глава МЗС України Дмитро Кулеба та Рау обговорять питання співпраці України та Польщі в рамках міжнародних організацій та регіональних форматів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що міністри обговорять весь спектр питань стратегічного партнерства України і Польщі. Зокрема, подальшу взаємодію в політичній, безпековій і культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також глави зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім діям Росії, серед яких загострення ситуації на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму, нарощування російських військ біля кордонів України, збільшення інтенсивності російської пропаганди.

Нагадаємо, раніше західні союзники України, в тому числі НАТО, на цьому тлі застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Після цього Росія заявила США про "провокації" України на Донбасі.

Крім того, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що стягування військ нібито не представляє ніякої загрози для України.

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