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Глава МЗС Польщі закликає відправити миротворців ООН на Донбас

Чапутович вважає, що ЄС повинен розглядати усі ініціативи, які наближають до вирішення конфлікту на Донбасі

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призывает рассмотреть возможность отправки в Украину миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, Чапутович выступил с таким призывом в Брюсселе на встрече министров европейских стран-членов Совета Безопасности ООН с главой дипломатического ведомства ЕС Федерикой Могерини.

"Для нас важно сохранение проблемы агрессии против Украины на повестке дня международных форумов, в том числе и ООН. Стоит рассмотреть очередные инициативы, которые приблизят нас к разрешению этого конфликта, как, возможно, создание организации, миротворческой миссии ООН в Украине, или также должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины", - подчеркнул Чапутович.

Сообщается, что во время председательства Польши в Совете Безопасности ООН в мае прошлого года прозвучала критика агрессивного поведения России. Министр Чапутович сообщил, что в следующем месяце, на этот раз уже на заседании Генеральной Ассамблеи ООН запланированы дебаты о положении на оккупированных территориях Украины.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагал назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

РБК-Украхна писало, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН 20 февраля будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и аннексированом Крыму.

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