Генасамблея ООН в лютому обговорить питання миротворців на Донбасі

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні 20 лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях України

На засіданні Генеральної асамблеї ООН 20 лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка в Twitter.

Порошенко нагадав, що нещодавно проводив зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Цими днями зустрічався з Ангелою Меркель, Генсеком ООН, іншими європейськими лідерами. 20 лютого будемо проводити дискусію про ситуацію на окупованих територіях Донбасу і Криму на Генасамблеї ООН. Будемо говорити про миротворців, про координацію міжнародних зусиль у цьому напрямку", - написав Порошенко.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію по Україні, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Резолюцію підтримали 65 країн, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. Проти резолюції проголосували 27 країн, ще 70 країн утрималися.

Раніше повідомлялося, що Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму. Українську резолюцію підтримали 66 держав, "проти" проголосували 19, утрималися 72 делегати.