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Порошенко обговорив з генсеком ООН перспективи розміщення миротворців на Донбасі

Новини » Політика    23.01.2019 - 21:55
Порошенко обговорив з генсеком ООН перспективи розміщення миротворців на Донбасі
Фото: Петро Порошенко та Антоніу Гутерріш (president.gov.ua)

Порошенко і Гутерріш наголосили на необхідності негайного звільнення РФ українських моряків

Президент України Петро Порошенко обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час відвідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

Як повідомляється, Гутерріш підтвердив готовність продовжити вживати заходи з надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалому цивільному населенню Донбасу.

Також сторони обговорили шляхи забезпечення виконання відповідних резолюцій ГА ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, а також демілітаризації півострова.

"Окрему увагу було приділено наслідкам агресії РФ проти України в районі Чорного та Азовського морів. Співрозмовники наголосили на необхідності негайного звільнення РФ українських моряків, суден та забезпечення вільного судноплавства Керченською протокою відповідно до міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенко і генсек ООН обговорили питання звільнення українських заручників, які незаконно утримуються в Росії.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 000 людей.

РБК-Україна писало, що голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявлялв, що ОБСЄ надасть підтримку на місцях у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на Сході України.

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