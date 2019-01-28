Глава МЗС Польщі закликає відправити миротворців ООН на Донбас

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович вважає, що ЄС повинен розглядати усі ініціативи, які наближають до вирішення конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликає розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, Чапутович виступив із таким закликом у Брюсселі на зустрічі міністрів з європейських країн-членів Ради Безпеки ООН із головою дипломатичного відомства ЄС Федерікою Моґеріні.

"Для нас важливе збереження проблеми агресії проти України на порядку денному міжнародних форумів, у тому числі й ООН. Варто розглянути чергові ініціативи, які наблизять нас до вирішення цього конфлікту, як, можливо, створення організації, миротворчої місії ООН в Україні, або також посади спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України", - наголосив Чапутович.

Повідомляється, що під час головування Польщі у Раді Безпеки ООН у травні минулого року прозвучала критика агресивної поведінки Росії. Міністр Чапутович повідомив, що наступного місяця, цього разу вже на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, заплановано дебати про становище на окупованих територіях України.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пропонував призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України.

РБК-Украхна писало, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН 20 лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і анексованому Криму.