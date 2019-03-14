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Глава МЗС Польщі закликав РФ звільнити українських моряків


Чапутович висловив підтримку санкціям ЄС через агресивні дії Росії

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что Варшава требует от Москвы освобождение украинских моряков и возврат украинских кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Чапутович также подчеркнул, что Польша поддерживает решительную реакцию ЕС на агрессивную политику России, в частности, относительно Украины и государств региона.

Кроме того, министр в очередной раз подчеркнул, что Польша требует от РФ передать обломки самолета Ту-154, в катастрофе которого погиб президент Лех Качинский.

"Мы требуем также выполнения резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы призывает Россию передать Польше обломки правительственного самолета Ту-154", - сказал Чапутович.

Напомним, 14 марта во время выступления в Сейме министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна последовательно выступает против реализации проекта "Северный поток-2" и поддерживает критическую позицию Европейской комиссии по этому вопросу.

РБК-Украина писало, что посольство США в Украине призвало Россию освободить незаконно задержанных украинских моряков в Керченском проливе и всех украинских политзаключенных.

Отметим, после атакти РФ на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября 2018 года в плен попали 24 украинских моряка. Их содержат в СИЗО "Лефортово" в Москве.

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