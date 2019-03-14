Польща поступово виступає проти "Північного потоку-2", - Чапутович

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Глава МЗС Польщі виступає за незалежність від російського газу

Польща послідовно виступає проти реалізації проекту "Північний потік-2" і підтримує критичну позицію Європейської комісії з цього питання. Про це заявив у Сеймі міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Чапутович підкреслив, що одним із завдань польської закордонної політики є гарантування енергетичної безпеки, що може відбутися тільки завдяки унезалежненню від постачання російського газу.

Він наголосив, що метою перегляду так званої Газової директиви є охоплення газогонів з третіх країн законодавством Європейського союзу.

"У 2018 році ми створили коаліцію з кільканадцяти держав, що привело до узгодження тексту перегляду Директиви, яка ускладнила би Газпрому використання його привілейованої позиції на європейському ринку. Це не змінює нашу негативну оцінку Nord Stream 2", - наголосив Чапутович.

На його переконання, ключовим проектом для безпеки постачання газу є побудова газопроводу Baltic Pipe, що з’єднає Польщу, через Данію, а потім Норвегію, із покладами газу в Північному морі.

"У грудні 2018 році був підписаний двосторонній договір, що регулює правову базу для функціонування газопроводу. Після закінчення побудови газогону в жовтні 2022 року Baltic Pipe разом із СПГ-терміналом ім. президента Лєха Качинського у Свіноусті гарантує Польщі справжню енергетичну незалежність, а також дозволить підтримати у цій сфері країни нашого регіону", - підкреслив Чапутович.

Нагадаємо, в Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський заявив, що прийняті 20 лютого Комітетом постійних представників держав ЄС зміни до Газової директиви не змінять негативної позиції Польщі щодо цієї інвестиції.