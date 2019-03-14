Глава МЗС Польщі закликав РФ звільнити українських моряків

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович висловив підтримку санкціям ЄС через агресивні дії Росії

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович наголосив, що Варшава вимагає від Москви звільнення українських моряків та повернення українських кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Чапутович також наголосив, що Польща підтримує рішучу реакцію ЄС на агресивну політику Росії, зокрема, щодо України та держав регіону.

Крім того, міністр вкотре наголосив, що Польща вимагає від РФ передати уламки літака Ту-154, в катастрофі якого загинув президент Лех Качинський.

"Ми вимагаємо також виконання резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, що закликає Росію переказати Польщі уламки урядового літака Ту-154", - сказав Чапутович.

Нагадаємо, 14 березня під час виступу у Сеймі міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що його країна послідовно виступає проти реалізації проекту "Північний потік-2" і підтримує критичну позицію Європейської комісії з цього питання.

РБК-Україна писало, що посольство США в Україні закликало Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків в Керченській протоці і всіх українських політв'язнів.

Зазначимо, після атакти РФ на українські кораблі у Керченській протоці 25 листопада 2018 року у полон потрапили 24 українських моряки. Їх утримують в СІЗО "Лефортово" в Москві.