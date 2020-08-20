Голова МЗС Польщі подав у відставку

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович подав заяву про відставку. Раніше він анонсував, що

Про це повідомляє PAP.

Польське видання Wprost пише, що голова МОЗ Лукаш Шумовскі також подав у відставку у вівторок, а його заступник Януш Цешіньскій напередодні. Також Ванда Бук, заступник міністра оцифровки, подала у відставку.

Відзначимо, Чапутовіч ще 20 липня в інтерв'ю Rzeczpospolita повідомив, що покине уряд Моравецького.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Польщі подав у відставку на тлі закупівель сумнівного медобладнання.

Відзначимо, уряд Лівану йде у відставку в повному складі, це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту.

Крім того, президент Малі йде у відставку після спроби держперевороту.