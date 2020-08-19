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Президент Малі йде у відставку після спроби держперевороту

Бамако, Середа 19 серпня 2020 03:43
Президент Малі йде у відставку після спроби держперевороту
Фото: президент Малі Ібрагім Бубакара Кейті (flickr.com/bsidibe)
Автор: Инна Собора

Також глава держави розпускає парламент

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта заявив, що йде у відставку і розпускає парламент. Це сталося через кілька годин після того, як збунтувалися солдати затримали його і вищих посадових осіб його уряду.

Про це повідомляє Reuters.

Президент заявив, що проти кровопролиття і тому прийняв рішення про відставку.

"Я не хочу, щоб проливалася кров, щоб зберегти мою владу", - сказав він в короткому зверненні, переданому по державному телебаченню.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейта і його прем'єра Сіссе. У вівторок також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

В ході зіткнень заколотників і їх супротивників загинули не менше п'яти осіб.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 серпня, в Малі відбулася спроба державного перевороту, в результаті заколоту були заарештовані президент країни Ібрагім Бубакара Кейті і прем'єр-міністр Бубу Сіссе.

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