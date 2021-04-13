Голова МЗС Литви відвідає Україну на тлі загострення на Донбасі

За його словами, Литва не залишає в біді своїх партнерів і друзів. Він зазначив, що позиції держав НАТО щодо ситуації розходяться і в середу міністри закордонних справ і оборони альянсу спробують узгодити спільну позицію для реакції на збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.

"Поки у нас найсильніший вислів США про те, що якщо Росія буде вести себе агресивно, то буде відповідь. У держав НАТО різне розуміння того, що є ескалацією, деескалацією, з цієї причини завтра скликається віддалена нарада міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн НАТО, під час якої будемо шукати формулювання, які б підійшли всім державам ", - сказав міністр.