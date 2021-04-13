Глава МЗС Латвії у четвер відвідає Україну

У четвер, 15 квітня, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс прилетить з робочим візитом до Києва. Таким чином, він хоче підтримати Україну на тлі нарощування військ Росії до українських кордонів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Латвії.