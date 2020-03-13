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Глава МЗС про карантин в Україні: тут не може бути компромісів

Новини » Політика     13.03.2020 - 21:33
Глава МЗС про карантин в Україні: тут не може бути компромісів
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Дмитро Кулеба прокоментував карантинні заходи в Україні

У питанні введення карантинних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу не може бути компромісів. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба, зокрема, розповів деталі сьогоднішнього екстреного засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Час серйозних кроків настав. І тут не може бути компромісів. Тому сьогодні понад 5 годин з перервою засідала РНБО. Ми ухвалили низку рішень, які не тільки закривають країну. Ми також ухвалили рішення, щоб транзит вантажів розвивався, щоб підтримати нашу економіку в ці складні часи", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні буде закрито всі школи, дитячі садочки і виші.

Сьогодні також стало відомо, що, для запобігання поширенню коронавірусу, Україна на два тижні закриє кордон для іноземців. При цьому, українці, які зараз за кордоном, зможуть повернутися додому.

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