Глава МИД о карантине в Украине: здесь не может быть компромиссов

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба прокомментировал карантинные мероприятия в Украине

В вопросе введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса не может быть компромиссов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба, в частности, рассказал детали сегодняшнего экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Время серьезных шагов пришло. И здесь не может быть компромиссов. Поэтому сегодня более 5 часов с перерывом заседал СНБО. Мы приняли ряд решений, которые не только закрывают страну. Мы также приняли решение, чтобы транзит грузов развивался, чтобы поддержать нашу экономику в эти сложные времена", - заявил Кулеба.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины ввел по всей стране карантин сроком на три недели. Так, с 12 марта по 3 апреля в стране будут закрыты все школы, детские сады и вузы.

Сегодня также стало известно, что, для предотвращения распространения коронавируса, Украина на две недели закроет границу для иностранцев. При этом, украинцы, которые сейчас за рубежом, смогут вернуться домой.