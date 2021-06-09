Глава МЗС Італії завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Луїджі Ді Майо завтра, 10 червня, відвідає Україну з робочим візитом. У програмі візиту є участь в україно-італійському бізнес-форумі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.
Повідомляється, що він проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ключовими темами переговорів стануть розвиток політичного діалогу, активізація інвестиційного співробітництва, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.
Крім того, глави МЗС приділять особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України і зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Потім міністри зроблять заяви для преси і відкриють двосторонній бізнес-форум.
Нагадаємо, сьогодні Кулеба в рамках робочого візиту до Берліна зустрінеться з главою німецької дипломатії Хайко Маасом.
Вчора він вже в Німеччині заявив, що проект "Північний потік-2" розколює союзників.