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Глава МИД Италии завтра посетит Украину

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо завтра, 10 июня, посетит Украину с рабочим визитом. В программе визита есть участие в украино-итальянском бизнес-форуме.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что он проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Ключевыми темами переговоров станут развитие политического диалога, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

Кроме того, главы МИД уделят особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины и усилиям по продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Затем министры сделают заявления для прессы и откроют двусторонний бизнес-форум.

Напомним, сегодня Кулеба в рамках рабочего визита в Берлин встретится с главой немецкой дипломатии Хайко Маасом.

Вчера он уже в Германии заявил, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников.

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