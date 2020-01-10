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Іран надав Україні доступ до чорних скриньок літака МАУ, - Пристайко

Новини » Політика     10.01.2020 - 18:26
Іран надав Україні доступ до чорних скриньок літака МАУ, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Також українські фахівці отримали доступ до деталей літака

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна отримала доступ до чорних скриньок літака, який розбився в Ірані. Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, українська сторона отримує повне співробітництво від Ірану.

"Ми отримали доступ до деталей літака, до місця падіння. Поліція забезпечує безпеку. Зараз наша команда отримала доступ до чорних скриньок. Також ми отримали доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотами в аеропорту Тегерану і нашими пілотами. Зараз ця інформація аналізується", - сказав він.

Нагадаємо, в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ фахівці Ірану і України домовилися про спільну розшифровку чорних ящиків. Сторони домовилися про спільне розслідування і отриманні даних з бортових самописців. Також повідомляється, що хід розслідування проконтролюють судова влада Ірану.

У той же час Reuters з посиланням на іранських чиновників зазначає, що розслідування може зайняти від одного до двох років. Він також заявив, що Іран вважає за краще самостійно розшифрувати чорних ящиків, але може при необхідності відправити дані в Росію, Канаду, Францію чи Україну, оскільки Тегеран уклав угоди з цими країнами.

Раніше в Ірані заявили, що обидві чорні скриньки літака, що розбився пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.

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