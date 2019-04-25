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У Росії відбулись переговори Путіна з Кім Чен Ином

Новини » Політика    25.04.2019 - 09:13
У Росії відбулись переговори Путіна з Кім Чен Ином
Колаж РБК-Україна

Переговори розпочалися з урочистої церемонії

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і Кім Чен Ина, лідера КНДР, відбулась 25 квітня 2019 року на острові Русский. Про це повідомляють росЗМІ.

Переговорів глав двох держав передувала урочиста церемонія. Після церемонії зустрічі президент Росії і північнокорейський лідер провели розмову у вузькому складі.

За інформацією Кремля, на російсько-північнокорейські переговори на вищому рівні відводиться близько чотирьох годин. Делегація Кім Чен Ина складається з 230 осіб, члени делегації прибули в РФ на броньованому поїзді, який використовував для подорожі по Росії Кім Чен Ір. На поїзді також є лімузин глави Північної Кореї.

Нагадаємо, в жовтні 2018-го президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Кім Чен Ин незабаром прибуде в РФ.

Додамо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.

Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що Пхеньян і Москва погодилися провести саміт в цьому році після того, як Кім Чен Ин зустрівся в Пхеньяні з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Кім також їздив до Китаю тричі в цьому році для зустрічей з Сі.

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