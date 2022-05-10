Глава МЗС Німеччини прибула в Україну. По приїзду відвідала Бучу

У вівторок, 10 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з робочим візитом. Вона вже встигла відвідати бучу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

На початку свого візиту Бербок ознайомилася з ситуацією в Бучі, де після виведення російських військ було знайдено понад 400 тіл.

Міністра супроводжувала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Пізніше у німецького політика запланована зустріч з її колегою Дмитром Кулебою.

Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який вирушив до Києва з початку війни Росії проти України.

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в Бучі (Getty Images)