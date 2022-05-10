Глава МЗС Німеччини прибула в Україну. По приїзду відвідала Бучу
У вівторок, 10 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з робочим візитом. Вона вже встигла відвідати бучу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
На початку свого візиту Бербок ознайомилася з ситуацією в Бучі, де після виведення російських військ було знайдено понад 400 тіл.
Міністра супроводжувала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Пізніше у німецького політика запланована зустріч з її колегою Дмитром Кулебою.
Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який вирушив до Києва з початку війни Росії проти України.
Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в Бучі (Getty Images)
Нагадаємо, раніше до Києва прибула глава німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона взяла участь у заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.
Також прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.