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Глава німецького Бундестагу прибула до Києва

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Київ, Неділя 08 травня 2022 10:28
Глава німецького Бундестагу прибула до Києва Фото: глава німецького Бундестагу Бербель Бас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава німецького Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва. Вона візьме участь у пам'ятних заходах, присвячених закінченню Другої світової війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Секретаріату Бундестагу Енріко Брісса в Twitter.

"Президент Бундестагу Бербель Бас починає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і нацистської тиранії і проведе політичні переговори", - написав Брісс.

Глава німецького Бундестагу прибула до КиєваФото: Глава німецького Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва (twitter.com/enricobrissa)

Водночас німецьке видання Spiegel повідомляє, що політик є другим за значимістю представником Німеччини після федерального президента і, таким чином, найважливішим німецьким політиком, який відвідав Україну з початку російського вторгнення.

Під час свого візиту до Києва, Бас від імені бундестагу покладе вінки до Могили Невідомого солдата і до Меморіалу в Бабиному Яру.

Бас і Стефанчук хочуть разом вшанувати пам'ять усіх цивільних і військових жертв Другої світової війни. Також у Бас запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Видання зазначає, що Бас приїхала на запрошення спікера Верховної ради Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, раніше Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка - Вальтера Штайнмаєра приїхати в Київ.

До цього влада України відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президент.

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