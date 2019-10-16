Глава МЗС Франції відправиться в Ірак для переговорів щодо "Ісламської держави"

Відзначається, що сторони обговорять можливості притягнення до відповідальності джихадистів, які зараз перебувають у Сирії.

Філіп заявив, що рішення Туреччини і США в Сирії призведуть до відродження "Ісламської держави". Зі схожою заявою виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, закликавши Туреччини припинити військову операцію на півночі Сирії проти курдів.

Також РБК-Україна повідомляло, що сирійські курди загрожують гірше охороняти в'язниці з бойовиками "Ісламської держави". За даними курдів, 7 в'язницях міститься понад 12 тисяч бойовиків, підозрюваних у приналежності до "ІД".