Сирійські курди погрожують гірше охороняти в'язниці з бойовиками ІДІЛ

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За даними курдів, в сімох в'язницях утримується загалом понад 12 тисяч бойовиків, підозрюваних у приналежності до ІД

Сирійські курди заявили, що якщо наступ турецьких військ продовжиться, вони більше не будуть приділяти першочергову увагу охороні в'язниць, де містяться бойовики угруповання "Ісламська держава". Про це в телевізійному зверненні заявив один з лідерів курдів Редур Кселіл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Російську службу Бі-бі-сі.

За його словами, бої з турецькими військами на кордоні Сирії заважають Сирійським демократичним силам охороняти місця ув'язнення бойовиків ІДІЛ.

"Охорона в'язниць ІДІЛ більше не пріоритет. Ті, кого хвилює охорона ув'язнених, можуть прийти і знайти рішення. Курдські сили попрямували на захист наших міст і наших людей", - заявив Кселіл.

Він попередив, що турецька операція дає ІДІЛ можливість знову зібрати сили.

"Вона ("Ісламська держава". - Ред.) відродилася і сформувала осередки в Камишли і Хасаку", - заявив Кселіт.

За даними курдів, в сімох в'язницях міститься загалом понад 12 тисяч бойовиків, підозрюваних у приналежності до ІДІЛ. Щонайменше 4 тисячі з них - іноземні громадяни.

Про точне розташування цих в'язниць не повідомляється, проте вважається, що деякі з них знаходяться недалеко від турецького кордону.

Два табори - Родж і Айн-Ісса - де містяться члени сімей бойовиків ІДІЛ, розташовані в межах "зони безпеки".

У п'ятницю, 11 жовтня, курдські представники повідомили про те, що обговорюють можливість евакуації табору Айн-Ісса після того, як він потрапив під артилерійський обстріл.

Туреччина заявляє, що візьме на себе відповідальність за в'язнів ІДІЛ, якщо виявить таких під час свого наступу.

Нагадаємо, за даними курдських сил, в результаті обстрілу турецьких військових на північному сході Сирії з в'язниці втекли 5 терористів ІДІЛ.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 жовтня, Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового. За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули 8 мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб американське Міністерство фінансів розробило нові санкції проти Туреччини, яка проводить військову операцію в Сирії. Американський лідер вимагав від Туреччини стежити за захопленими бойовиками ІДІЛ та їхніми сім'ями.

Згідно з останньою інформацією, Туреччина під час військової операції в Сирії за підтримки сирійських опозиційних сил захопила місто Рас-ель-Айн. Це місто є одним з ключових населених пунктів, які Туреччина планує захопити під час операції проти курдів.

Раніше Туреччина заявляла, що захопила у Сирії 20 населених пунктів. Також Міноборони Туреччини заявляло, що булo ліквідованo 415 терористів.