Глава МИД Франции отправится в Ирак для переговоров по "Исламскому государству"

Отмечается, что стороны обсудят возможности привлечения к ответственности джихадистов, которые сейчас находятся в Сирии.

Филипп заявил, что решения Турции и США в Сирии приведут к возрождению "Исламского государства". С похожим заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель, призвав Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии против курдов.

Также РБК-Украина сообщало, что сирийские курды грозят хуже охранять тюрьмы с боевиками "Исламского государства". По данным курдов, в 7 тюрьмах содержится более 12 тысяч боевиков, подозреваемых в принадлежности к "ИГ".