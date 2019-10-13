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Операція Туреччини в Сирії призведе до посилення ІДІЛ, - Меркель

Новини » Політика    13.10.2019 - 19:06
Операція Туреччини в Сирії призведе до посилення ІДІЛ, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель закликала Ердогана негайно припинити наступ у Сирії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові закликала президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана припинити наступ в Сирії. Про це повідомляє DW з посиланням на прес-секретаря німецького уряду в Берліні.

Повідомляється, що Меркель закликала президента Ердогана припинити наступ турецьких сил в північно-східній частині Сирії. Відзначається, що під час розмови Меркель висловилася за "негайне припинення" наступальної операції турецьких збройних сил у цьому регіоні.

За її словами, ця операція, незважаючи на обґрунтовані інтереси Туреччини у сфері безпеки, загрожує призвести до переміщення значної кількості місцевих жителів, дестабілізації регіону і посилення терористичної організації "Ісламська держава".

Головними темами під час телефонних переговорів, ініційованих Ердоганом, були нинішня наступальна операція Туреччини в Сирії і ситуація в цій частині держави, а також ситуація в сирійській провінції Ідліб і роботи з розвідки і пошуку природного газу Туреччиною в Східному Середземномор'ї.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Німеччина припиняє поставки зброї Туреччини через військової операції проти курдів на північному сході Сирії.

Сьогодні стало відомо, що турецькі військовослужбовці в ході військової операції захопили прикордонний населений пункт Сулук в північно-східній частині Сирії.

9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецька сторона офіційно підтвердила загибель одного військового.

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