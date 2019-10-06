У ході протестів в Іраку загинули понад 100 людей, - МВС

Мирні демонстрації в країні за тиждень переросли в стихійні бунти

В Іраку за тиждень антиурядових акцій жертвами заворушень стали 104 людини, понад 6 тис. отримали поранення. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані, які навів прес-секретар МВС Іраку генерал-майор Саад Маан.

Повідомляється, що бунтівники підпалили 51 будівлю та вісім відділень політичних партій. За словами Маана, серед співробітників правоохоронних органів також є втрати - загинули вісім силовиків.



Крім того, представник МВС спростував заяви про те, що в ході заворушень влади відкривали вогонь на ураження. Також він заявив, що поліція і спецслужби не мають ніякого відношення до нападів на багдадські редакції місцевих і міжнародних ЗМІ.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в Іраку в неділю, 6 жовтня, на тлі антиурядових акцій протесту протправили у відставку губернатора Багдада Фаляха аль-Джазаири.

Раніше представник ООН в Іраку закликала протестувальників і влади утриматися від насильства під час акцій протесту в Багдаді та інших містах країни. В ООН висловили стурбованість великою кількістю загиблих і постраждалих в ході акцій протесту.