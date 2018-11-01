Голова МЗС Британії впевнений, що Росія "заплатить дуже високу ціну" за свої дії

Фото: Джеремі Хант (Wikipedia)

У своєму виступі Джеремі Хант згадав вторгнення в Грузію та Україну, кібератаки та отруєння в Солсбер

Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант пообіцяв, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо продовжить вести себе так само, як робила це останнім часом. Про це він заявив під час виступу у дослідницькому інституті Policy Exchange, передає РБК-Україна.

Хант зазначив, що донедавна важав, що Росія хоче бути частиною міжнародної правової системи.

"Ми були дуже раді можливості зовсім інших відносин з Росією порівняно з тими, що були за часів колишнього СРСР. Але потім було вторгнення в 2008 році в Грузії, в 2014 році - вторгнення в Крим, були кібератаки, напад із застосуванням хімічної зброї у Солсбері і це нас надзвичайно непокоїть", - сказав глава МЗС.

Він додав, що йому дуже хотілося б знайти спосіб "повернути Росію в систему міжнародних відносин, засновану на правилах", але слід ясно дати їй зрозуміти, що якщо вона вживатиме таких же дій і надалі, то "заплатить дуже високу ціну".

Нагадаємо, 31 жовтня Велика Британія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників, що наблизилися до повітряного простору країни.