Глава МИД Британии уверен, что Россия "заплатит очень высокую цену" за свои действия

Фото: Джереми Хант (Wikipedia)

В своем выступлении Джереми Хант вспомнил вторжение в Грузию и Украину, кибератаки и отравление в Солсбер

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал, что Россия заплатит очень высокую цену, если продолжит вести себя так же, как делала это в последнее время. Об этом он заявил, в ходе выступления в исследовательском институте Policy Exchange, передает РБК-Украина.

Хант отметил, что до недавнего времени считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы.

"Мы были очень рады возможности совершенно других отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году - вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери и это нас чрезвычайно обеспокоило", - сказал глава МИД.

Он добавил, что ему очень хотелось бы найти способ "вернуть Россию в систему международных отношений, основанную на правилах", но следует ясно дать ей понять, что если она будет предпринимать такие же действия и в дальнейшем, то "заплатит очень высокую цену".

Напомним, 31 октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству страны.