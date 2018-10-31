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Британія підняла два винищувачі на перехоплення російських Ту-160

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 17:16
Фото: винищувач "Тайфун" (osan.af.mil)
Фото: винищувач "Тайфун" (osan.af.mil)

Для підтримки тривалого польоту винищувачів з авіабази "Брайз Нортон" в Англії також вилетів літак-заправник "Вояджер"

Великобританія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наблизилися до повітряного простору країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mirror, яке посилається на дані західних авіаційних моніторингових ресурсів.

Винищувачі вилетіли з авіабази "Лоссимут" в Шотландії в 14:05. Для підтримки тривалого польоту винищувачів з авіабази "Брайз Нортон" в Англії також вилетів літак-заправник "Вояджер".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Росія планує ракетні випробування біля Норвегії на тлі навчань НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс був проінформований минулого тижня про заплановані випробуваннях РФ.

Також Столтенберг назвав нинішню ситуацію з безпеки дуже непередбачуваною. Він визнав вплив "російської загрози" на військові навчання Північноатлантичного альянсу.

"Зараз складно спрогнозувати, що може статися, і ми маємо менше домовленостей щодо того, якими, власне, є правила гри. Зараз також є виклик більшого використання гібридних тактик, кібератак, втручань в чужі політичні процеси і, звичайно, ризик терористичних атак. Тому, така ситуація зараз дуже відрізняється від часів холодної війни, НАТО має адаптуватися, щоб на це реагувати", - додав Столтенберг.

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