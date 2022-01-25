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Глава МЗС Британії відвідає Україну наступного тижня

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас відвідає Україну. Візит відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я приїду в Україну наступного тижня", - цитує агентство заяву трас у парламенті.

Глава МЗС додала, що будь-яке вторгнення Росії в Україну стане для Москви серйозною стратегічною помилкою і дорого обійдеться російській економіці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може початися з наступу на Київ.

Зазначимо, раніше Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну може стати для російського президента Володимира Путіна "новою Чечнею".

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